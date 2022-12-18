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    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Arjantin - Fransa maçı öncesi tribünlerde büyük final heyecanı yaşanıyor.
    • 18.12.2022 - 16:57
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    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

    Sahada futbolcuların mücadelesi başlamadan tribünlerde hareketlilik vardı. Futbolseverlerin beklediği büyük final maçı geldi çattı. Arjantinli ve Fransız taraftarlar maça adeta akın etti.

    Tribünler karnaval yerine döndü

    Maç öncesi taraftarlar, stadı neredeyse tamamen doldurdu. Maç başlamadan yerini alan taraftarlar tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler #1

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler #2

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler #3

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler #4

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler #5

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler #6

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler #7

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler #8

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler #9

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finali öncesi tribünler #10


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