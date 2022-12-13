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Arjantin - Hırvatistan karşılaşması öncesi tribünler
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Arjantin - Hırvatistan maçı öncesi tribünlerde yarı final heyecanı yaşanıyor.
- 13.12.2022 - 21:26
- Güncelleme : 13.12.2022 - 22:04
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Sahada futbolcuların mücadelesi başlamadan tribünlerde hareketlilik vardı. Futbolseverlerin beklediği yarı final maçı geldi çattı. Arjantinli ve Hırvat taraftarlar maça adeta akın etti.
Tribünler karnaval yerine döndü
Maç öncesi taraftarlar, stadı neredeyse tamamen doldurdu. Maç başlamadan yerini alan taraftarlar tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.