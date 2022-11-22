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    Arjantin - Suudi Arabistan maçında tartışılan ofsayt pozisyonu

    Arjantin - Suudi Arabistan maçında tartışılan ofsayt pozisyonu

    Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 yenerek büyük sürprizle başladığı turnuvada mavi-beyazlılarda Lautaro Martinez'in ofsayt nedeniyle sayılmayan golünün tartışmaları sürüyor.
    • 22.11.2022 - 22:46
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 23:20
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    2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başlamıştı.

    Maça ise Arjantin'in ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmayan 3 pozisyonu damga vurmuştu.

    Pozisyonun ofsayt olmadığı iddia edildi

    Arjantin'in Inter forması giyen golcü oyuncusu Lautaro Martinez'in Suudi Arabistan'a attığı golün ofsayt olmadığı iddia edildi.

    Sayılmayan golde yarı otomatik ofsayt sisteminin Suudi Arabistanlı sol beki dikkate almadığı belirtildi.

    Arjantin - Suudi Arabistan maçında tartışılan ofsayt pozisyonu #1

    Pozisyon nasıl gelişti ?

    Maçın 27. dakikasında Suudi Arabistan'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası merkezden gelişen Arjantin'in atağında Papu Gomez'in derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Lautaro Martinez, karşı karşıya pozisyonda topun dibine girerek kalecinin üzerinden ağları bulmuştu. Ancak gol VAR kararı sonrası iptal olmuştu.

    Arjantin - Suudi Arabistan maçında tartışılan ofsayt pozisyonu #2


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