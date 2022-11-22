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Arjantin - Suudi Arabistan maçında tartışılan ofsayt pozisyonu
- 22.11.2022 - 22:46
- Güncelleme : 22.11.2022 - 23:20
2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başlamıştı.
Maça ise Arjantin'in ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmayan 3 pozisyonu damga vurmuştu.
Pozisyonun ofsayt olmadığı iddia edildi
Arjantin'in Inter forması giyen golcü oyuncusu Lautaro Martinez'in Suudi Arabistan'a attığı golün ofsayt olmadığı iddia edildi.
Sayılmayan golde yarı otomatik ofsayt sisteminin Suudi Arabistanlı sol beki dikkate almadığı belirtildi.
Pozisyon nasıl gelişti ?
Maçın 27. dakikasında Suudi Arabistan'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası merkezden gelişen Arjantin'in atağında Papu Gomez'in derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Lautaro Martinez, karşı karşıya pozisyonda topun dibine girerek kalecinin üzerinden ağları bulmuştu. Ancak gol VAR kararı sonrası iptal olmuştu.