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    Arjantin'den Dünya Kupası tarihine geçen istatistik

    2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Arjantin, ilginç bir istatistiğe imza attı.
    • 22.11.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:23
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    Arjantin'den Dünya Kupası tarihine geçen istatistik

    Arjantin, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Suudi Arabistan karşısında çıktı. Karşılaşmadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan Tangocular, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

    Mücadelede ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Mavi-Beyazlılar'da ilk 11'de yer alan 4 isim, 34 yaş üstündeydi.

    İlk 11'de 4 tane 34 yaşın üstünde oyuncusu olan ilk ülke Arjantin

    Bununla birlikte ilk kez Dünya Kupası'nda bir takım, ilk 11'de 4 tane 34 yaşın üstünde oyuncu bulundurmuş oldu.

    Suudi Arabistan karşısında; Lionel Messi, Nicolas Otamendi, Angel Di Maria ve Papu Gomez bu istatistiği sağlayan isimler oldu.

    Arjantin den Dünya Kupası tarihine geçen istatistik #1

    Arjantin den Dünya Kupası tarihine geçen istatistik #2

    Arjantin den Dünya Kupası tarihine geçen istatistik #3

    Arjantin den Dünya Kupası tarihine geçen istatistik #4


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