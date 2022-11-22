Arjantin'den Dünya Kupası tarihine geçen istatistik

2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Arjantin, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Suudi Arabistan karşısında çıktı. Karşılaşmadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan Tangocular, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Mücadelede ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Mavi-Beyazlılar'da ilk 11'de yer alan 4 isim, 34 yaş üstündeydi.

İlk 11'de 4 tane 34 yaşın üstünde oyuncusu olan ilk ülke Arjantin

Bununla birlikte ilk kez Dünya Kupası'nda bir takım, ilk 11'de 4 tane 34 yaşın üstünde oyuncu bulundurmuş oldu.

Suudi Arabistan karşısında; Lionel Messi, Nicolas Otamendi, Angel Di Maria ve Papu Gomez bu istatistiği sağlayan isimler oldu.