Arjantinli Alvarez’den Hırvatistan’a muhteşem gol

Arjantin'in Hırvatistan ile karşı karşıya geldiği mücadelede genç oyuncu Julian Alvarez harika bir slalom gole imza attı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye ise Arjantin'in genç futbolcusu Julian Alvarez'in kendi yarı alanından taşıdığı topla golü bulması damga vurdu.

Topu kendi sürdü, golü buldu

Maçın 39. dakikasında Hırvatistan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından topu kapıp hızlı hücuma geçen Arjantin'de Messi'nin pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Julian Alvarez topu sürerek ceza alanına girdi.

Savunmadan iki kez seken topu yine önünde bulan Alvarez kale sahası içi sol çaprazında topa dokundu ve meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in sağından ağlara gitti.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır)