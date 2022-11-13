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    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'na çağrıldı

    Kanada'nın 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 26 kişilik kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, kadroda kendisine yer buldu.
    • 13.11.2022 - 20:17
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 20:31
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    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'na çağrıldı

    2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Kanada'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

    Kanada, F grubunda Belçika, Hırvatistan ve Fas'la mücadele edecek.

    Atiba kadroda yer aldı

    Teknik Direktör John Herdman, Beşiktaş'ta 10 sezondur forma giyen tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'a kadroda yer verdi.

    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı na çağrıldı #1

    Hataysporlu Adekugbe de çağırıldı

    Eski Beşiktaşlı Cyle Larin, Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe, Lille'in forveti Jonathan David ve Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Alphonso Davies de kadroda kendine yer buldu.

    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı na çağrıldı #2

    İşte Kanada'nın 26 kişilik kadrosu:

    Kaleciler: Milan Borjan, Dayne Clair, James Pantemis

    Savunma: Steven Vitoria, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Sam Adekugbe, Joel Waterman, Derek Cornelius

    Orta Saha: Atiba Hutchinson, Jonathan Osorio, Stephen Eustaquio, Liam Fraser, Samuel Piette, Mark-Anthony Kaye, Ismael Kone, David Wotherspoon

    Hücum: Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin, Ike Ugbo, Lucas Cavallini, Tajon Buchanan, Junior Hoilett, Liam Millar

    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı na çağrıldı #3


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