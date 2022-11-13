- Haberler
- Dünya Kupası Haberleri
- Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'na çağrıldı
Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'na çağrıldı
- 13.11.2022 - 20:17
- Güncelleme : 13.11.2022 - 20:31
2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Kanada'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.
Kanada, F grubunda Belçika, Hırvatistan ve Fas'la mücadele edecek.
Atiba kadroda yer aldı
Teknik Direktör John Herdman, Beşiktaş'ta 10 sezondur forma giyen tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'a kadroda yer verdi.
Hataysporlu Adekugbe de çağırıldı
Eski Beşiktaşlı Cyle Larin, Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe, Lille'in forveti Jonathan David ve Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Alphonso Davies de kadroda kendine yer buldu.
İşte Kanada'nın 26 kişilik kadrosu:
Kaleciler: Milan Borjan, Dayne Clair, James Pantemis
Savunma: Steven Vitoria, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Sam Adekugbe, Joel Waterman, Derek Cornelius
Orta Saha: Atiba Hutchinson, Jonathan Osorio, Stephen Eustaquio, Liam Fraser, Samuel Piette, Mark-Anthony Kaye, Ismael Kone, David Wotherspoon
Hücum: Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin, Ike Ugbo, Lucas Cavallini, Tajon Buchanan, Junior Hoilett, Liam Millar