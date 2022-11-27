Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.474
0.01%
BTXN Coin
5.77
-0.85%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan Türkiye'den daha tutkulu

    Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası performansını değerlendirdi. Gomis, Suudi Arabistan'ın tutkulu ve duygusal bir futbol ülkesi olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan Türkiye'den daha tutkulu

    2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

    Sürpriz sonuçların ortaya çıktığı turnuva izleyenleri şaşırtırken, C Grubu ilk hafta maçında Arjantin ile karşı karşıya gelen Suudi Arabistan, 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, 4 yıl forma giydiği Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki performansını Fransız basınına değerlendirdi.

    "Duygusal bir futbol ülkesi"

    Fransız oyuncu verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'nda aldığı Arjantin galibiyetini ve kendisinin ülke futboluna kattıklarını anlatarak, "Suudi Arabistan kutsal topraklar ve aynı zamanda sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi. Milli takımda çoğunlukla Al-Hilal oyuncuları bulunuyor. Bu oyuncularla Asya Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları kazandık. Ligue 1 kadar büyük olmasa da büyük maç alışkanlıkları var, sürekli baskıya alışkınlar. Arjantin maçında neleri başarabileceklerini gördük." ifadelerini kullandı.

    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan Türkiye den daha tutkulu #1

    "Suudi Arabistan Türkiye'den daha tutkulu"

    Gomis Suudi Arabistan'daki futbol coşkusunun eski takımı Marsilya ve Türkiye'dekiyle kıyaslanmasının istenmesi üzerine, "Suudi Arabistan'da futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbolun hayatta daha önemli bir yeri var. Hatta Al-Hilalliyseniz sokakta yürüyemezsiniz. Ben hep sevgiyle karşılandım." diye konuştu.

    Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard'la da komşu olduğunu belirterek, "Onunla ve ailesiyle iyi ilişkilerim oldu. Herve, insan ilişkilerinde çok güçlü ve samimidir. Herve, ülkeye ve işine büyük sevgi vererek başarılı oldu." sözlerini kullandı.
    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan Türkiye den daha tutkulu #2

    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan Türkiye den daha tutkulu #3


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    İstanbul'da para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar
    3. Sayfa

    İstanbul'da para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

    Ankara ilçe ilçe elektrik kesintisi! 26 Kasım 2022 elektrik kesintisi
    Yaşam

    Ankara ilçe ilçe elektrik kesintisi! 26 Kasım 2022 elektrik kesintisi

    Görüş Bildir