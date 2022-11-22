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    Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın galibiyetini tribünde kutladı

    2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 yenerek turnuvanın ilk sürprizine imza attı. Suudi Arabistan'ın galibiyeti sonrası Bafetimbi Gomis, büyük sevinç yaşadı.
    • 22.11.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:20
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    Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın galibiyetini tribünde kutladı

    2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında, Lionel Scalano'nin ekibi Arjantin ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

    Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadelede Suudi Arabistan, güçlü rakibi Arjantin'i 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

    Gomis, Suudi Arabistan tribününde maçı izledi

    Mücadeleyi ise tribünlerde tanıdık bir isim takip etti. Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Dünya Kupası maçını tribünlerden seyretti.

    Suudi Arabistanlı taraftarların arasında karşılaşmayı izleyen Gomis, galibiyet sonrasında büyük sevinç yaşadı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

    Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın galibiyetini tribünde kutladı İZLE

    "Rüya gerçek oldu"

    Gomis yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan'dan bir sürpriz bekliyordum ve rüya gerçek oldu." dedi.

    Tecrübeli isim ayrıca, "Oyuncuları tebrik ediyorum. Suudi halkını tebrik ediyorum. Sizler adına çok gururluyum ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

    Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ın galibiyetini tribünde kutladı #1

    Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giymişti

    Fransız oyuncu, 2018-2019 transfer döneminde Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

    3 sezon boyunca Arap temsilcisinde forma giyen 37 yaşındaki isim, çıktığı 150 mücadelede 108 gole imza atarak takımına büyük katkıda bulunmuştu.

    Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ın galibiyetini tribünde kutladı #2


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