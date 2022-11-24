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    Belçika, Kanada'yı Batshuayi ile devirdi

    Belçika, Kanada'yı Batshuayi ile devirdi

    2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda Belçika,ilk maçında Kanada'yı Fenerbahçe'nin oyuncusu Batshuayi'nin golüyle mağlup etti.
    • 24.11.2022 - 00:10
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 00:12
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    Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası F Grubu’nda Belçika ile Kanada, Ahmad bin Ali Stadyumu’nda karşılaşırken müsabakada Janny Skizwe düdük çaldı.

    Fenerbahçe’nin golcüsü Michy Batshuayi sahaya ilk 11’de çıkarken, Galatasaray forması giyen Dries Mertens yedek kulübesinde yer aldı.

    Kanada Milli Takımı’nda ise Beşiktaşlı Atiba Hutchinson mücadeleye kaptanlık pazubandıyla başladı.

    Belçika, Kanada yı Batshuayi ile devirdi #1

    Kanada penaltıdan yararlanamadı

    9. dakikada VAR uyarısı sonrası Kanada penaltı kazanırken, atışı kullanan Alphonso Davies’in şutunda kaleci Thibaut Courtois başarılı oldu. Yüksek tempoda geçen ilk yarıda Kanada iyi mücadelesiyle Belçika karşısında etkili pozisyonlara girse de bu ataklar golle sonuçlanmadı.

    Belçika, Kanada yı Batshuayi ile devirdi #2

    Batshuayi, Belçika'nın galibiyet golünü attı

    44. dakikada Alderweireld’ın savunma arkasına attığı uzun topu ceza sahası içinde kontrol eden Michy Batshuayi, Belçika’yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

    Maçın ikinci yarısında iki takımın da girdiği pozisyonlar sonuç getirmezken, Belçika sahadan 1-0 galip ayrıldı. Hatayspor’da forma giyen Kanadalı Sam Adekugbe 74. dakikada oyuna girerken, mağlubiyete engel olamadı.

    Kanada'nın 22 şutu, skoru değiştiremedi

    Belçika'nın 9 şutuna karşı 22 şut kaydeden Kanadalı futbolcular, istekli oyunlarına rağmen skoru değiştiremediler.

    Diğer maçlar

    Belçika gruptaki 2. maçında 27 Kasım Pazar günü TSİ 16.00’da Fas ile karşılaşırken, Kanada ise saat 19.00’da Hırvatistan ile mücadele edecek.

    Belçika, Kanada yı Batshuayi ile devirdi #3


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