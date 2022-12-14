Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo'dan Lionel Messi'ye destek

Brezilya futbolunun efsanevi isimlerinden Rivaldo, pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde Lionel Messi ve arkadaşlarının şampiyon olmasını istediğini söyledi.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Hırvatistan'ı Lionel Messi'nin 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Rivaldo, Messi'ye destekte bulundu

Brezilya futbolunun efsanevi ismi Rivaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lionel Messi'den övgüyle bahsederken Arjantinli yıldıza final maçı için destek verdi.

"Arjantin'in yanında olmamız gerekiyor"

Rivaldo yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda Neymar'ı ya da Brezilya Milli Takımı'nı artık izleyemeyeceğiz. Bu yüzden Arjantin'in yanında olmamız gerekiyor. Messi, senin için söyleyebileceğim bir şey yok. Dünya Kupası şampiyonluğunu hak ettin. Pazar günü, bu şampiyonluğu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.