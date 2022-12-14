Petrol
82.53
2.29%
Euro
19.862
0.24%
Dolar
18.6331
-0.05%
Altın
1.085
0.01%
Borsa
5067
-3.61%
Bitcoin
342.624
2.10%
BTXN Coin
5.28
1.14%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C

    Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo'dan Lionel Messi'ye destek

    Brezilya futbolunun efsanevi isimlerinden Rivaldo, pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde Lionel Messi ve arkadaşlarının şampiyon olmasını istediğini söyledi.
    • 14.12.2022 - 19:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo'dan Lionel Messi'ye destek

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Hırvatistan'ı Lionel Messi'nin 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

    Rivaldo, Messi'ye destekte bulundu

    Brezilya futbolunun efsanevi ismi Rivaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lionel Messi'den övgüyle bahsederken Arjantinli yıldıza final maçı için destek verdi.

    Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo dan Lionel Messi ye destek #1

    "Arjantin'in yanında olmamız gerekiyor"

    Rivaldo yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda Neymar'ı ya da Brezilya Milli Takımı'nı artık izleyemeyeceğiz. Bu yüzden Arjantin'in yanında olmamız gerekiyor. Messi, senin için söyleyebileceğim bir şey yok. Dünya Kupası şampiyonluğunu hak ettin. Pazar günü, bu şampiyonluğu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

    Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo dan Lionel Messi ye destek #2


    Aslı Enver karnını gizledi
    Magazin

    Aslı Enver karnını gizledi

    ABD, PKK/YPG ile ortak devriyelere yeniden başladı
    Gündem

    ABD, PKK/YPG ile ortak devriyelere yeniden başladı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir