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    Brezilya'ya Alex Telles ve Gabriel Jesus'tan kötü haber

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmaya hak kazanan Brezilya, beklenmedik iki sakatlık yaşandı. Alex Telles ve Gabriel Jesus'un turnuvayı kapattığı öğrenildi.
    • 03.12.2022 - 15:43
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    Brezilya'ya Alex Telles ve Gabriel Jesus'tan kötü haber

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun üçüncü ve son maçında Tite'nin ekibi Brezilya ile Rigobert Song'un yönetimindeki Kamerun, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Kamerun'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın sonunda ise Brezilya'ya 2 oyuncusundan kötü haber geldi.

    Telles oyuna devam edemedi

    Mücadelede dakikalar 54'ü gösterdiğinde bir dönem Galatasaray 'da da forma giyen Alex Telles sakatlık yaşadı. Başarılı oyuncu oyuna devam edemezken yerine Marquinhos girdi.

    Brezilya ya Alex Telles ve Gabriel Jesus tan kötü haber #1

    Gabriel Jesus sakatlandı

    Brezilya bir sakatlık şoku da 64. dakikada yaşadı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Gabriel Jesus, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Yıldız isim yerini Pedro'ya bıraktı.

    Brezilya ya Alex Telles ve Gabriel Jesus tan kötü haber #2

    İki oyuncu da kalan maçlarda forma giyemeyecek

    Bugün gerekli muayeneleri yapılan iki isimden kötü haber geldi. Alınan bilgilere göre, Alex Telles ve Gabriel Jesus, Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyecek.

    Brezilya ya Alex Telles ve Gabriel Jesus tan kötü haber #3

    Jesus, Arsenal ile iyi bir sezon geçiriyor

    Sezon başında 52 milyon euro karşılığında Manchester City'den Arsenal'e transfer olan Gabriel Jesus gösterdiği performansla İngiliz ekibinin Premier Lig'deki liderliğinde büyük pay sahibi oldu.

    25 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de sahaya çıktığı 14 maçta beş kez gol sevinci yaşarken altı kez de asist yapma başarısı gösterdi.

    Brezilya ya Alex Telles ve Gabriel Jesus tan kötü haber #4

    Alex Telles kariyerine Sevilla'da devam ediyor

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles ise sezon başında İspanya La Liga'dan Sevilla'ya kiralık olarak gönderilmişti.

    29 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sahaya çıktığı 13 maçta iki kez asist yapmıştı.

    Brezilya ya Alex Telles ve Gabriel Jesus tan kötü haber #5


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