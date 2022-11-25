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    Bukari: Ronaldo'ya saygısızlık yaptığıma yönelik yorumlar yanlış

    Portekiz'e attığı gol sonrası Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini yapan Gana'nın futbolcusu Osman Bukari, yıldız isme saygısızlık yapmadığını söyledi.
    • 25.11.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 16:40
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    Bukari: Ronaldo'ya saygısızlık yaptığıma yönelik yorumlar yanlış

    2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup ederken Osman Bukari'nin gol sevinci çok konuşuldu.

    Karşılaşma 3-1 Portekiz üstünlüğüyle devam ederken 88. dakikada Cristiano Ronaldo oyundan alındı.

    Gol sevincinde Ronaldo'yu taklit etmişti

    Ronaldo çıktıktan hemen sonra Gana atağında Osman Bukari, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

    Cristiano Ronaldo henüz yedek kulübesine oturmadan gelen bu golle şok olurken, Bukhari gol sonrası sevincinde Ronaldo'yu taklit etti.

    Bukari: Ronaldo ya saygısızlık yaptığıma yönelik yorumlar yanlış #1

    "Ronaldo'ya saygısızlık yaptığıma yönelik yorumlar yanlış"

    Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan 23 yaşındaki futbolcu, "Bugünkü gol sevincimden sonra Ronaldo'ya saygısızlık yaptığıma yönelik yorumlar yapıldı. Bu yanlış.

    Dünya Kupası'ndaki ilk maçımda ülkem adına gol atmanın verdiği heyecan beni çok etkiledi ve bu kutlama ortaya çıktı. Yetiştirilme tarzım, bırakın idollerimden birine, kendimden büyük herhangi birine saygısızlık yapmama izin vermiyor." dedi.

    Bukari: Ronaldo ya saygısızlık yaptığıma yönelik yorumlar yanlış #2

    Gana formasıyla 2 gol kaydetti

    Kızılyıldız'ın hücum oyuncusu Osman Bukari, bugüne kadar Gana formasını 8 kez giydi ve ülkesi adına 2 gol kaydetti.

    Bukari: Ronaldo ya saygısızlık yaptığıma yönelik yorumlar yanlış #3


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