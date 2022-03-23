Carlos Carvalhal: Portekiz favori

Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Carlos Carvalhal, Türkiye karşısında Portekiz'i favori gösterdi.

Bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'de teknik direktörlük yapan ve şu sıralar Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'nın başında olan Carlos Carvalhal, Fanatik Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

Carlos Carvalhal'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Portekiz evinde oynayacak. Bu yüzden onlar için duyguları yoğun, rakibe göre daha fazla pozisyona ve topa sahip olacakları bir karşılaşma bekliyorum. Türkiye'nin üzerine gidecek ve pres yapacaklar.

Türkiye de rakibinin top kayıplarını bekleyerek dengeli oynayıp, fırsatlar bulmaya çalışacak. Burak Yılmaz, Türkiye için çok önemli. Portekiz defansına sıkıntı çıkaracaktır. Türkiye top oynamaya çalışacak ama ana hedeflerinin hızlı hücumlar olacağını düşünüyorum.





"PORTEKİZ FAVORİ"

Portekiz favori. Çünkü 2016'da Avrupa Şampiyonu oldular, düzenli turnuvalara katılıyorlar ve bu maçı evlerinde oynayacaklar. Elbette kolay olmayacak. Eğer bu maç Türkiye'de oynansaydı, şanslar yüzde 50-50 derdim. Türkiye'nin tehlikeli oyuncuları da fazla. Bu maçı kazanan finalde İtalya ile eşleşir. Herkesin beklentisi ise İtalya-Portekiz finali. Ancak Portekizli oyuncular önce bu maça odaklanacaklar. Perşembe günkü maçta finale kalırlarsa İtalya da zor olacak.

Türkiye iyi bir takım. Genel olarak onları analiz ettiğimizde birçok oyuncusu İtalya, İngiltere ve Fransa gibi büyük liglerde oynuyor. Özellikle en önemli isimleri başta Burak Yılmaz ve sonra Hakan Çalhanoğlu. Yeni bir hocaları var. Stefan Kuntz için de önemli bir sınav olacak. Türkiye, şu ana kadar birçok orta seviye takıma karşı maçları kazandı ama büyük takımlara çok fazla üstünlük kuramadı. Eğer Portekiz'i geçerlerse, bu onlar için seviye atlama olur."