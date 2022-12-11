Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Fernando Santos'a tepki

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Portekiz'in Fas'a elendiği mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos'u sert bir dille eleştirdi.

Fas'a 1-0 mağlup olarak 2022 Katar Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'a, Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de oynatmaması nedeniyle tepkiler sürüyor.

"Bir adamı öldürdünüz"

Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Fas karşılaşması sonrası Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz." ifadelerini kullandı.

"Fernando Santos istifa"

Aveiro paylaşımının sonunda ayrıca, "Fernando Santos istifa" hashtagini kullandı.

Ronaldo yedek kalmaktan memnun olmadığını söylemişti

Ronaldo, İsviçre maçından sonra teknik direktörü Santos’la bir görüşme yapmış ve yedek kalma kararından memnun olmadığını iletmişti.

Santos da yaptığı açıklamayla Ronaldo’nun yedek kalmaktan hoşlanmadığını ama bu kararın taktiksel bir karar olduğunu söylemişti.

Santos'a olan tepkiler artıyor

İsviçre karşısında Ronaldo’nun yedek kalmasına rağmen Portekiz 6-1’lik skorla zafere ulaşmıştı. Fakat Fas karşısında kaybedip Dünya Kupası’na veda edilince Ronaldo’nun yine yedek kulübesinde olması Santos’a olan tepkileri büyüttü.