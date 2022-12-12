Cristiano Ronaldo'nun yalnızlığı

Portekiz takımıyla sayısız başarılara imza atan Cristiano Ronaldo, artık istenmeyen kişi oldu.

Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasından gösterilen Portekiz, çeyrek finalde kupaya veda etti.

Portekiz'i eleyen Fas, tüm spor dünyasını şaşkına çevirirken, son kez Dünya Kupası'na katılan Cristiano Ronaldo'nun da hayallerini bitirdi.

En büyük hayalinin takımına Dünya Kupası kazandırmak olan Ronaldo, maç sonrası gözyaşlarıyla sahayı terk etti.

Kimse teselli etmedi

Sahayı tek başına terk eden Ronaldo'yu kendi takım arkadaşlarından hiç kimse teselli etmezken, Faslı futbolcular teselli etmeye çalıştı.

Turnuva öncesi Bruno Fernandes ve Joao Cancelo'nun Ronaldo'ya karşı aldıkları tavır, takımda istenmeyen kişi olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Takım arkadaşlarından destek göremeyen Ronaldo'nun, İsviçre ve Fas maçına da yedek kulübesinde başlaması büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.