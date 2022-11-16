Cristopher Nkunku, Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı

Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupası öncesinde Fransa'ya kötü bir haber geldi. Christopher Nkunku'nun sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Fransa Milli Takımı'nda, Christopher Nkunku şoku yaşanıyor.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, sol dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda görev yapamayacak.

"Tüm takım, Christopher'ın üzüntüsünü paylaşıyor"

Fransa Milli Takımı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Christopher Nkunku antrenmanda sakatlandı ve Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Tüm takım, Christopher'ın üzüntüsünü paylaşıyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor." ifadeleri yer aldı.

Christopher Nkunku'nun sakatlanma anı İZLE

Fransa'nın sakatlıklarla başı dertte

Christopher Nkunku'nun Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından Fransa Milli Takımı'nda sakatlık sayısı 5'e yükseldi.

Fransa'da Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante ve Paul Pogba, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilememişti.

Nkunku yerine Muani kadroya dahil edildi

Nkunku'nun Fransa Milli Takım kadrosundan çıkarılmasının ardından Didier Deschamps, Eintracht Frankfurt forması giyen 23 yaşındaki santrfor Randal Kolo Muani'yi kadroya davet etti.