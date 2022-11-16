Petrol
92.19
-1.78%
Euro
19.375
0.54%
Dolar
18.6127
0.06%
Altın
1.064
0.09%
Borsa
4731
0.00%
Bitcoin
314.658
-2.37%
BTXN Coin
6.96
-5.94%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Cristopher Nkunku, Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı

    Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupası öncesinde Fransa'ya kötü bir haber geldi. Christopher Nkunku'nun sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
    • 16.11.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cristopher Nkunku, Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı

    Fransa Milli Takımı'nda, Christopher Nkunku şoku yaşanıyor.

    25 yaşındaki yıldız futbolcu, sol dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda görev yapamayacak.

    "Tüm takım, Christopher'ın üzüntüsünü paylaşıyor"

    Fransa Milli Takımı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Christopher Nkunku antrenmanda sakatlandı ve Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Tüm takım, Christopher'ın üzüntüsünü paylaşıyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor." ifadeleri yer aldı.

    Christopher Nkunku'nun sakatlanma anı İZLE

    Fransa'nın sakatlıklarla başı dertte

    Christopher Nkunku'nun Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından Fransa Milli Takımı'nda sakatlık sayısı 5'e yükseldi.

    Fransa'da Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante ve Paul Pogba, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilememişti.

    Cristopher Nkunku, Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı #1

    Nkunku yerine Muani kadroya dahil edildi

    Nkunku'nun Fransa Milli Takım kadrosundan çıkarılmasının ardından Didier Deschamps, Eintracht Frankfurt forması giyen 23 yaşındaki santrfor Randal Kolo Muani'yi kadroya davet etti.

    Cristopher Nkunku, Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı #2


    Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gösterisi
    Gündem

    Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gösterisi

    Onur Şener cinayetinde serbest bırakılan 2 kadına da müebbet talebi
    Gündem

    Onur Şener cinayetinde serbest bırakılan 2 kadına da müebbet talebi

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir