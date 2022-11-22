Petrol
89.43
2.26%
Euro
19.1369
0.33%
Dolar
18.6069
-0.07%
Altın
1.042
0.21%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
309.700
0.28%
BTXN Coin
5.94
-0.83%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı

    Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın D Grubu maçında Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı.
    • 22.11.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    D Grubu ilk hafta maçında, Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

    Maçın ilk 45 dakikasını daha etkili geçiren taraf Tunus oldu. İkinci yarıda kendine gelen Danimarka, üst üste pozisyonlar yarattı.

    Cornelius net kaçırdı

    71. dakikada Cornelius'un altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu direğe takıldı. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan forvet oyuncusu, kaçan pozisyon sonrasında büyük şaşkınlık yaşadı.

    Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı #1

    Hakem penaltıyı vermedi

    90+4. dakikada Tunuslu oyuncunun eline çarpan pozisyon için VAR'a çağrılan hakem; pozisyonu izledikten sonra penaltıya gerek olmadığına karar verdi.

    Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı #2

    Tunus'un 13 şutundan sadece 1 tanesi kaleyi buldu

    Danimarka maçta 10 şut çıkarırken; Tunus ise 13 şut çıkardı. Afrika ekibi Tunus'un, buna rağmen sadece 1 şutu kaleyi buldu. D Grubu'nda ayrıca Fransa ve Avustralya bulunuyor.

    Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı #3

    Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı #4

    Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı #5

    Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı #6


    FTX'ten, Bahamalar'da dikkat çeken mülk alımı
    Dünya

    FTX'ten, Bahamalar'da dikkat çeken mülk alımı

    Hasan Karataş'ın cenaze töreni
    Gündem

    Hasan Karataş'ın cenaze töreni

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir