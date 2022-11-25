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    Didier Drogba: Afrikalı oyuncular bir arada oynayamıyor

    Fildişi Sahilli efsane isim Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda neden zorlandığına dair açıklamalarda bulundu.
    • 25.11.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 17:36
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    Didier Drogba: Afrikalı oyuncular bir arada oynayamıyor

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda başarılı olamama sebeplerine bir yorum getirdi.

    "Hepsi bireysel olarak iyi"

    Bireysel olarak Afrikalı oyuncuların gayet iyi olduklarını söyleyen Fildişi Sahilli eski yıldız, "Senegal'in Hollanda'ya 2-0 yenildiği maça bakın. Sadio Mane olsaydı bundan daha iyi oynayabilirler miydi? Hiç zannetmiyorum. Afrika takımları bireysel olarak iyi oyunculara sahip, özellikle Avrupa'da oynayan oyuncular çok iyi durumda ancak hepsi bireysel olarak iyi." dedi.

    Didier Drogba: Afrikalı oyuncular bir arada oynayamıyor #1

    "Bir araya geldiklerinde teknik direktörlerin doğru sistemi bulması zorlaşıyor"

    Başarının ancak takım olarak geleceğini söyleyen Drogba, "Afrikalı oyuncular her ne kadar iyi olursa olsun, bir araya geldiklerinde teknik direktörlerin doğru sistemi bulması zorlaşıyor. Bu seviyelerde başarı için doğru oyuncuları doğru yerde kullanmalı ve maçın gerektirdiği yoğunluğu elden bırakmamalısınız." ifadelerini kullandı.

    Didier Drogba: Afrikalı oyuncular bir arada oynayamıyor #2


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