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    Dünya Kupası, Beşiktaş'a gelir kaynağı sağlayacak

    Beşiktaş, futbolcularından Atiba, Weghorst, Saiss ve N'Koudou'nun 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkelerinin kadrolarında yer alması halinde günlük 40 bin dolar kazanacak.
    • 22.10.2022 - 13:08
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    Dünya Kupası, Beşiktaş'a gelir kaynağı sağlayacak

    Dünya futbolunda gözler, 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık tarihinde son bulacak 2022 Katar Dünya Kupası'na çevrildi.

    Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta bu turnuvadan büyük kazanç elde edebilir.

    Siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson, Wout Weghorst, Romain Saiss ve Kevin N'Koudou'nun 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkelerinin kadrolarında yer alması halinde günlük 40 bin dolar kazanacak.

    4 oyuncunun Dünya Kupası'nda olması bekleniyor

    Süper Lig'de Valerien Ismael yönetiminde 10 maçta 19 puan toplayan Beşiktaş'ta 4 oyuncu Katar'da düzenlenecek organizasyonda yer alabilir.

    Siyah-beyazlı takımda kaptan Atiba Hutchinson , son kez Kanada ile turnuvaya katılmak isterken, Kevin N'Koudou Kamerun, Romain Saiss Fas ve Wout Weghorst da Hollanda ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterebilir.

    Dünya Kupası, Beşiktaş a gelir kaynağı sağlayacak #1

    Beşiktaş, günlük 40 bin dolar kazanacak

    FIFA, Kulüp Avantajları Programı'nı kullanarak, oyuncuları 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarışacak olan dünya çapındaki kulüplere toplamda yaklaşık 190 milyon sterlin dağıtacağını duyurmuştu.

    Bu durumda her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar ödeyecek. Beşiktaş'ta Atiba, Weghorst, Saiss ve N'Koudou, ülkelerinin kadrolarında yer alması halinde takımlarına günlük 40 bin dolar kazandıracak.

    Dünya Kupası, Beşiktaş a gelir kaynağı sağlayacak #2

    Dünya Kupası, Beşiktaş a gelir kaynağı sağlayacak #3

    Dünya Kupası, Beşiktaş a gelir kaynağı sağlayacak #4

    Dünya Kupası, Beşiktaş a gelir kaynağı sağlayacak #5


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