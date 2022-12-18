Dünya Kupası finaline Arjantin taraftarından yoğun ilgi

FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak final maçı öncesinde Arjantin taraftarının stadyumda Fransızlara karşı daha kalabalık olacağı tahmin ediliyor.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa mücadele edecek.

Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Stadın çoğunluğu Arjantinli olacak

88.966 kapasiteli Lusail Stadyumu'nda oynanacak maça yine Arjantin taraftarlarının damga vurması bekleniyor. Arjantin'den ve farklı ülkelerden gelen en az 50.000 taraftarın final maçında Tangocuları, desteklemesi bekleniyor.

Arjantin taraftarı tribünlerde görsel şov yapacak

Taraftarlar aynı zamanda tribünde organizasyon yapmaya da hazırlanıyor. Arjantin taraftarları; 4 bin civarında mavi ve beyaz balonun yanı sıra, 6 bin bayrak ve 2 bin atkıyla görsel bir şov da sunacaklar.

Daha önce ev sahibi olmayan hiçbir ülkenin final maçında böyle bir taraftar kitlesine ulaşamadığı belirtiliyor.