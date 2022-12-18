Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.631
0.44%
BTXN Coin
6.95
-6.08%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Dünya Kupası finaline Arjantin taraftarından yoğun ilgi

    FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak final maçı öncesinde Arjantin taraftarının stadyumda Fransızlara karşı daha kalabalık olacağı tahmin ediliyor.
    • 18.12.2022 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya Kupası finaline Arjantin taraftarından yoğun ilgi

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa mücadele edecek.

    Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

    Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

    Stadın çoğunluğu Arjantinli olacak

    88.966 kapasiteli Lusail Stadyumu'nda oynanacak maça yine Arjantin taraftarlarının damga vurması bekleniyor. Arjantin'den ve farklı ülkelerden gelen en az 50.000 taraftarın final maçında Tangocuları, desteklemesi bekleniyor.

    Dünya Kupası finaline Arjantin taraftarından yoğun ilgi #1

    Arjantin taraftarı tribünlerde görsel şov yapacak

    Taraftarlar aynı zamanda tribünde organizasyon yapmaya da hazırlanıyor. Arjantin taraftarları; 4 bin civarında mavi ve beyaz balonun yanı sıra, 6 bin bayrak ve 2 bin atkıyla görsel bir şov da sunacaklar.

    Daha önce ev sahibi olmayan hiçbir ülkenin final maçında böyle bir taraftar kitlesine ulaşamadığı belirtiliyor.

    Dünya Kupası finaline Arjantin taraftarından yoğun ilgi #2


    Ankara'da 11 ayda en çok domates tüketildi
    Ekonomi

    Ankara'da 11 ayda en çok domates tüketildi

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Guardian'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı 2023 analizi
    Dünya

    Guardian'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı 2023 analizi

    Görüş Bildir