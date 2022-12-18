Dünya Kupası finallerine Bayern Münih ve Inter damgası

1982'den beri oynanan Dünya Kupası finallerinde 1 Bayern Münihli 1 Interli futbolcunun yer alması istatistiği 2022 Dünya Kupası'nda da devam edecek.

Dünya Kupası finalleri 1982 yılından bu yana ilginç bir istatistiğe sahne oluyor. 1982 yılından oynanan Dünya Kupası finalinden bu yana aralıksız her Dünya Kupası finalinde en az 1 Interli ve 1 Bayern Münihli futbolcu yer alıyor.

Bu ilginç istatistiğin 2022 Dünya Kupası finalinde de devam edecek.

Inter'den 1 oyuncu Bayern'den 4 futbolcu finalde

Öyle ki; Arjantin Milli Takımı'nın finalde olmasıyla beraber Inter'in golcü oyuncusu Lautaro Martinez bu istatistiği sürdürmüş oldu.

Finalde mücadele edecek diğer ülke Fransa'da ise 4 Bayern Münih futbolcusu bu şartı yerine getirecek. Fransa adına Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman ve Lucas Hernandez kadroda yer alıyor.

İşte 1982'den bu yana finallerde yer alan futbolcular:

1982 İtalya - Batı Almanya (3-1): P. Breitner, W. Dremmler, K.-H. Rummenigge (Bayern) ; I. Bordon, G. Bergomi, G. Marini, G. Oriali, A. Altobelli (Inter).

1986 Arjantin - Batı Almanya(3-2): K. Augenthaler, N. Eder, D. Hoeness, L. Matthaüs (Bayern) ; K.-H. Rummenigge (Inter).

1990 Almanya - Arjantin (1-0): R. Aumann, S. Reuter, J. Kohler, K. Augenthaler, H. Pflügler, O. Thon (Bayern) ; A. Brehme, L. Matthäus, J. Klinsmann (Inter).

1994 Brezilya - İtalya (0-0, 3-2 aux t.a.b.): Jorginho (Bayern) ; N. Berti (Inter).

1998 Fransa - Brezilya (3-0): B. Lizarazu (Bayern) ; Y. Djorkaeff, Ronaldo (Inter).

2002 Brezilya - Almanya (2-0): O. Kahn, T. Linke, J. Jeremies, C. Jancker (Bayern) ; Ronaldo (Inter).

2006 İtalya - Fransa (1-1, 5-3 pen.): W. Sagnol (Bayern) ; M. Materazzi (Inter).

2010 İspanya - Hollanda (1-0): M. Van Bommel, A. Robben (Bayern) ; W. Sneijder (Inter).

2014 Almanya - Arjantin (1-0) : M. Neuer, P. Lahm, J. Boateng, B. Schweinsteiger, T. Müller, T. Kroos, M. Götze (Bayern); H. Campagnaro, R. Alvarez, R. Palacio (Inter).

2018 Fransa - Hırvatistan (4-2): C. Tolisso (Bayern) ; I. Perisic, M. Brozovic (Inter).

2022 Bayern : D. Upamecano, B. Pavard, K. Coman, L. Hernandez (Bayern); L. Martinez (Inter).