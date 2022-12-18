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Dünya Kupası finallerine Bayern Münih ve Inter damgası
- 18.12.2022 - 14:06
Dünya Kupası finalleri 1982 yılından bu yana ilginç bir istatistiğe sahne oluyor. 1982 yılından oynanan Dünya Kupası finalinden bu yana aralıksız her Dünya Kupası finalinde en az 1 Interli ve 1 Bayern Münihli futbolcu yer alıyor.
Bu ilginç istatistiğin 2022 Dünya Kupası finalinde de devam edecek.
Inter'den 1 oyuncu Bayern'den 4 futbolcu finalde
Öyle ki; Arjantin Milli Takımı'nın finalde olmasıyla beraber Inter'in golcü oyuncusu Lautaro Martinez bu istatistiği sürdürmüş oldu.
Finalde mücadele edecek diğer ülke Fransa'da ise 4 Bayern Münih futbolcusu bu şartı yerine getirecek. Fransa adına Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman ve Lucas Hernandez kadroda yer alıyor.
İşte 1982'den bu yana finallerde yer alan futbolcular:
1982 İtalya - Batı Almanya (3-1): P. Breitner, W. Dremmler, K.-H. Rummenigge (Bayern) ; I. Bordon, G. Bergomi, G. Marini, G. Oriali, A. Altobelli (Inter).
1986 Arjantin - Batı Almanya(3-2): K. Augenthaler, N. Eder, D. Hoeness, L. Matthaüs (Bayern) ; K.-H. Rummenigge (Inter).
1990 Almanya - Arjantin (1-0): R. Aumann, S. Reuter, J. Kohler, K. Augenthaler, H. Pflügler, O. Thon (Bayern) ; A. Brehme, L. Matthäus, J. Klinsmann (Inter).
1994 Brezilya - İtalya (0-0, 3-2 aux t.a.b.): Jorginho (Bayern) ; N. Berti (Inter).
1998 Fransa - Brezilya (3-0): B. Lizarazu (Bayern) ; Y. Djorkaeff, Ronaldo (Inter).
2002 Brezilya - Almanya (2-0): O. Kahn, T. Linke, J. Jeremies, C. Jancker (Bayern) ; Ronaldo (Inter).
2006 İtalya - Fransa (1-1, 5-3 pen.): W. Sagnol (Bayern) ; M. Materazzi (Inter).
2010 İspanya - Hollanda (1-0): M. Van Bommel, A. Robben (Bayern) ; W. Sneijder (Inter).
2014 Almanya - Arjantin (1-0) : M. Neuer, P. Lahm, J. Boateng, B. Schweinsteiger, T. Müller, T. Kroos, M. Götze (Bayern); H. Campagnaro, R. Alvarez, R. Palacio (Inter).
2018 Fransa - Hırvatistan (4-2): C. Tolisso (Bayern) ; I. Perisic, M. Brozovic (Inter).
2022 Bayern : D. Upamecano, B. Pavard, K. Coman, L. Hernandez (Bayern); L. Martinez (Inter).