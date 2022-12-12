Dünya Kupası yarı final analizi

2022 Katar Dünya Kupası'nı kazanma hayali kuran 4 takımın en dikkat çekeni Fas oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final mücadelesi, 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin ile 2018'in finalisti Hırvatistan arasında yaşanacak.

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oynanan 2 maçın birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı.

Fransa 1998'deki müsabaka Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Rusya 2018'deki randevudan ise Hırvatistan 3-0 galip ayrıldı.

Katar 2022'deki diğer yarı final maçında ise son şampiyon Fransa ile turnuvada peri masalına imza atan Fas kozlarını paylaşacak.

Bu müsabaka, Fransa ile Fas'ın Dünya Kupası'ndaki ilk buluşması olacak.

Arjantin yarı finalde kaybetmiyor

Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 1986'da elde eden Arjantin, yarı final aşamasında oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı.

"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden de galip ayrılmaya çalışacak.

Lionel Scaloni'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin'de Gonzalo Montiel ile Marcos Acuna, sarı kart cezası nedeniyle Hırvatistan maçında forma giyemeyecek.

Messi iki rekorun peşinde

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yarı finalde iki önemli unvanın sahibi olmaya çalışacak.

Messi, Hırvatistan karşısında sahaya çıkması durumunda Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak olacak.

Lionel Messi, fileleri havalandırması halinde ise Gabriel Batistuta'yı geride bırakacak ve 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu unvanını elde edecek.

Fas 13 maçtır kaybetmiyor

Elemelerde ve turnuvada oynadığı son 13 müsabakada mağlup olmayan Fas, peri masalına imza attığı turnuvada final oynamanın hayalini kuruyor.

Afrika temsilcisi, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki yolculuğunda Belçika, İspanya ve Portekiz gibi yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran güçlü ekipleri mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Katar 2022'de oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başaran Fas, oynadığı futbolla ve teknik direktör Walid Regragui'nin uyguladığı taktikle sporseverlerin beğenisini kazandı.

Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk Afrika temsilcisi olarak tarihe geçen "Atlas Aslanları", bu turnuvada 2 şampiyonluğu bulunan Fransa'ya üstünlük kurarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Fas'ta kırmızı kart cezalısı Walid Cheddira, Fransa karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Fransa 6 yarı finalin 3'ünü kazandı

AA'nın haberine göre; son şampiyon Fransa, Dünya Kupası'nın yarı final aşamasında 7. kez sahne alacak.

"Horozlar" yarı finalde oynadığı ilk 3 maçta (1958, 1982, 1986) rakiplerine mağlup olurken, son 3 karşılaşmada (1998, 2006, 2018) ise sahadan galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Fransa, 1998 ve 2018'de Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Hırvatistan'ın hedefi üst üste finale çıkmak

Katar 2022'nin favorilerinden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan, deneyimli futbolcusu Luka Modric'in önderliğinde Dünya Kupası'nda art arda final heyecanı yaşamak istiyor.

Son yıllarda sergilediği istikrarlı futbolla dikkati çeken Hırvatistan, Arjantin'i mağlup etmesi halinde İtalya, Hollanda ve Almanya'nın ardından üst üste finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olacak.

Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez yarı final mücadelesi verecek. 1998'de şampiyon Fransa'ya elenen Hırvatistan, 2018'de ise İngiltere'ye üstünlük kurarak adını finale yazdırmıştı.

Takımların penaltılardaki performansları

2022 Dünya Kupası'nın yarı final aşamasında oynanacak 4 müsabakanın normal süresinde ve uzatma bölümünde eşitlik bozulmadığı takdirde finale yükselen ekipleri seri penaltı atışları belirleyecek.

Yarı finalde mücadele edecek 4 takımın turnuva tarihindeki penaltı istatistikleri şöyle:

- Arjantin (5 galibiyet, 1 mağlubiyet)

- Hırvatistan (4 galibiyet)

- Fransa (2 galibiyet, 2 mağlubiyet)

- Fas (1 galibiyet)