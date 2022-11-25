Dünya Kupası'na ilk veda eden takım Katar

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu.

Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup olmuştu.

Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

İki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi Katar oldu

İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador'un 4'er, Senegal'in ise 3 puanı var. Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu.

2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.

Muntari, tarihe geçti

Turnuvanın ev sahibi Katar'ın Senegal karşısındaki tek golünü kaydeden Mohammed Muntari, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan isim oldu.