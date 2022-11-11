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    Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallar

    20 Kasım günü Katar-Ekvador karşılaşmasıyla başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda statlarda uygulanacak olan kurallar belli oldu.
    • 11.11.2022 - 13:51
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    Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallar

    Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı.

    22'incisi düzenlenecek olan turnuvaya az bir süre kala statlarda uygulanacak olan kurallar netleşti.

    Katar'da statlarda uygulancak olan kurallar şu şekilde:

    Stat etrafındaki barlar, maçtan sonra 1 saat açık kalacak.

    Stada içkiyle gelmek yasak.

    Domuz eti yasak.

    Amigo kadınlar omuzdan dize kadar örtülü kıyafetlerle mütevazı giyinecek.

    Sarhoş olmak yasak.

    Dünya Kupası nda uygulanacak kurallar #1

    Katar-Ekvador maçıyla turnuva başlıyor

    Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

    Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

    Dünya Kupası nda uygulanacak kurallar #2


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