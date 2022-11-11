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Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallar
20 Kasım günü Katar-Ekvador karşılaşmasıyla başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda statlarda uygulanacak olan kurallar belli oldu.
- 11.11.2022 - 13:51
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı.
22'incisi düzenlenecek olan turnuvaya az bir süre kala statlarda uygulanacak olan kurallar netleşti.
Katar'da statlarda uygulancak olan kurallar şu şekilde:
Stat etrafındaki barlar, maçtan sonra 1 saat açık kalacak.
Stada içkiyle gelmek yasak.
Domuz eti yasak.
Amigo kadınlar omuzdan dize kadar örtülü kıyafetlerle mütevazı giyinecek.
Sarhoş olmak yasak.
Katar-Ekvador maçıyla turnuva başlıyor
Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.