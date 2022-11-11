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Dünya Kupası Haberleri

Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallar

Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallar

20 Kasım günü Katar-Ekvador karşılaşmasıyla başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda statlarda uygulanacak olan kurallar belli oldu.