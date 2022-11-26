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    Eden Hazard: Eğer iyi durumda olursam Dünya Kupası'nı kazanabiliriz

    Belçika'nın Real Madrid forması giyen yıldız ismi Eden Hazard, iddialı açıklamalarda bulundu. Hazard, "Eğer iyi durumda olursam Dünya Kupası'nı kazanabiliriz." dedi.
    • 26.11.2022 - 16:40
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    Eden Hazard: Eğer iyi durumda olursam Dünya Kupası'nı kazanabiliriz

    2022 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Kanada ile karşılaşan ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Belçika'nın futbolcusu Eden Hazard, grubunun ikinci mücadelesi olan Fas maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

    "Kendime güveniyorum ve endişelenmiyorum"

    Hazard, "Belçika Milli Takımı olarak seviyemizden endişelenmeli miyim? Bu soruya cevabım hem evet hem de hayır. 2018 yılında Panama ile karşılaştığımız maçın ilk yarısında da zorlanmıştık. Bu tarz turnuvaların açılış karşılaşmalarında her zaman fazlasıyla stres olur.

    Ama kendime güveniyorum ve endişelenmiyorum. Topla iyi oynayan oyunculara sahibiz. Kanada'ya karşı çekingen oynadık. Oyunumuzu oynamaya cesaret etmeliyiz. Taktik olarak iyiydik." dedi.

    Eden Hazard: Eğer iyi durumda olursam Dünya Kupası nı kazanabiliriz #1

    "İnsanlar her zaman konuşur"

    Şahsına yönelik yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Hazard, "Eleştiriyi kendi tarzımla ele alıyorum. Beni rahatsız eden bir durum oluşmuyor. İnsanlar her zaman konuşur. Bu futbolun da bir parçasıdır. Ben her zaman sahaya odaklanıyorum. Elimden geldiğince ülkeme katkı sağlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

    Eden Hazard: Eğer iyi durumda olursam Dünya Kupası nı kazanabiliriz #2

    "Artık sadece sahada kendimi göstermek ve eğlenmek istiyorum"

    Fiziksel olarak da iyi hissettiğini belirten Hazard, "Artık sadece sahada kendimi göstermek ve eğlenmek istiyorum. İki yıl öncesi benim için zor bir dönemdi. Arka arkaya ne kadar çok oynarsam o kadar iyi olacağım." diye konuştu.

    Eden Hazard: Eğer iyi durumda olursam Dünya Kupası nı kazanabiliriz #3

    Hazard iddialı konuştu

    Kendisine ve takım arkadaşlarına duyduğu güvenin yüksek olduğunu da belirten Hazard, "Eğer iyi durumda olursam Dünya Kupası'nı kazanabiliriz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

    Eden Hazard: Eğer iyi durumda olursam Dünya Kupası nı kazanabiliriz #4


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