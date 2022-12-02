Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanan Uruguay'a galibiyet yetmedi. Turnuvadan elenen Uruguay'da milli futbolcu Edinson Cavani sinirinden VAR'ı yumrukladı.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda son maçlar oynandı.

Uruguay ile Gana'nın karşı karşıya geldiği mücadele, Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Grubun bir diğer maçında Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 yenmesi üzerine ise Uruguay, galip gelmesine rağmen turnuvaya veda etti.

VAR ekranını yumrukladı

Dünya Kupası'ndan elenen takımın futbolcuları ise maç içerisinde hakemin kararlarına tepkiliydiler.

Uruguay'ın forveti Edinson Cavani ise hızını alamayarak sinirden VAR ekranına yumruk attı.

Edinson Cavani, VAR'a yumruk attı - Video