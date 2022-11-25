Enner Valencia, Hollanda karşısında sahnede

2022 Katar Dünya Kupası A Grubu maçında Enner Valencia Hollanda karşısında golünü buldu ve turnuvada üçüncü golünü kaydetti.

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda ile Ekvador, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ekvador'da Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Hollanda karşısında takımının beraberlik golünü attı. Valencia bu golüyle turnuvada üçünce defa fileleri sarsmış oldu.

Valencia, yine golünü attı

Maçın 49. dakikasında Estupinan, ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu, kaleci gole izin vermedi, İyi takip eden Valencia, topu boş ağlara göndermeyi başardı. Ekvador bu golle beraberliği sağladı.

Valencia gol krallığında zirvede

33 yaşındaki Enner Valencia, attığı bu golle bereber 2022 Dünya Kupası'nın gol krallığı unvanını eline almış oldu.

Valencia 3 golle lider durumda bulunurken onu 2'şer golle Bukayo Saka, Oliver Giroud, Richarlison, Ferran Torres, Cody Gakpo ve Mehdi Taremi takip ediyor.

Ekvador'un son 6 golü Valencia'dan

Enner Valencia, Hollanda karşısında bulduğu golle beraber Ekvador'un Dünya Kupası'nda attığı son 6 gole imzasını atmış oldu.

Tecrübeli oyuncu, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye 1 ve Honduras'a 2 gol atmıştı. Valencia 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında da ev sahibi Katar'a karşı 2 gol atmıştı.

Valencia sakatlandı

Maçın 87. dakikasında Ekvador'da Enner Valencia, sakatlandı ve oyun durdu. Sağlık ekipleri oyun alanına girdi.

Tecrübeli oyuncu sağlık ekiplerince kenara geldi. Ekvador'da sakatlanan Valencia yerine Rodriguez oyuna girdi.