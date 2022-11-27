Enner Valencia'dan anlamlı hareket

Katar 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla övgü toplayan Enner Valencia, ülkesi Ekvador'daki çocuklara yardım edecek.

Fenerbahçe ve Ekvador'un golcüsü, Dünya Kupası boyunca elde edeceği tüm parayı ülkesindeki Esmeralda kentinde yaşayan sokak çocuklarına bağışlayacak.

Valencia düzenli olarak yardımlarda bulunuyor

Ekvador'un San Lorenzo kentinde doğup büyüyen Valencia, sokak çocuklarının şiddetten uzak durması amacıyla düzenli olarak yardımlarda bulunuyor.

Ekvador hükümetinin terk ettiği Esmeralda bölgesi, "Ekvador'un unutulmuş yeri" olarak bilinirken, bölgede dünyanın en tehlikeli 10 yeri olarak gösteriliyor.

Mbappe ile zirveyi paylaşıyor

Enner Valencia, Ekvador formasıyla çıktığı 2 maçta 3 gol kaydetti. Ekvadorlu golcü, 2022 Dünya Kupası gol krallığı yarışında Fransa'dan Kylian Mbappe ile zirve yarışını sürdürüyor.