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    Enner Valencia'dan anlamlı hareket

    Katar 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla övgü toplayan Enner Valencia, ülkesi Ekvador'daki çocuklara yardım edecek.
    • 27.11.2022 - 23:34
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    Enner Valencia'dan anlamlı hareket

    Fenerbahçe ve Ekvador'un golcüsü, Dünya Kupası boyunca elde edeceği tüm parayı ülkesindeki Esmeralda kentinde yaşayan sokak çocuklarına bağışlayacak.

    Valencia düzenli olarak yardımlarda bulunuyor

    Ekvador'un San Lorenzo kentinde doğup büyüyen Valencia, sokak çocuklarının şiddetten uzak durması amacıyla düzenli olarak yardımlarda bulunuyor.

    Ekvador hükümetinin terk ettiği Esmeralda bölgesi, "Ekvador'un unutulmuş yeri" olarak bilinirken, bölgede dünyanın en tehlikeli 10 yeri olarak gösteriliyor.

    Enner Valencia dan anlamlı hareket #1

    Mbappe ile zirveyi paylaşıyor

    Enner Valencia, Ekvador formasıyla çıktığı 2 maçta 3 gol kaydetti. Ekvadorlu golcü, 2022 Dünya Kupası gol krallığı yarışında Fransa'dan Kylian Mbappe ile zirve yarışını sürdürüyor.

    Enner Valencia dan anlamlı hareket #2


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