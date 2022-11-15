Erling Haaland, Dünya Kupası'nda favorilerini açıkladı

2022 Katar Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek yıldızların başında gelen Norveçli Erling Haaland, turnuvada favorilerin Brezilya, Arjantin, Fransa ve İngiltere olduğunu söyledi.

Erling Haaland, Dünya Kupası eksikliğini hissediyor. Norveç'in Katar'a gidemediği organizasyona geri sayım sürerken Haaland, Premier Lig'e hazır dönmenin hazırlığını yapıyor.

Yıldız futbolcu, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olmasının ardından 13 lig maçında 18 gol kaydetti.

Dört Şampiyonlar Ligi maçında beş gol atarak Avrupa'nın en iyi forvet oyuncularından biri olduğunu kanıtlayan Haaland, arayı boş geçmeyecek.

"Elbette Dünya Kupası'nda oynamayı isterdim"

Dünya Kupası arasında dinleneceğini özel bir şey yapmayacağını söyleyen Haaland, "Elbette Dünya Kupası'nda oynamayı isterdim ama şu anda gerçek bu; bunu yapmıyorum. Vücudumu ve zihnimi çok rahatlatacağım ve sonra antrenmanlara başlayacağım.

Ne üzerine antrenman yapacağım? Bence özel bir şey yok, City'deki ilk aylarım oldukça iyi geçti, bu yüzden dürüst olmak gerekirse çok fazla değişiklik yapmam gerekmiyor." dedi.





"Umarım gelecekte bir gün orada oynayabileceğim"



Norveç Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu Hollanda ve Türkiye'nin ardından üçüncü bitirmişti.

Norveç, Dünya Kupası'na en son 1998'de katılmıştı. Milli takım kariyerindeki hedeflerini de aktaran 22 yaşındaki futbolcu, "Yapabileceğimiz en büyük şey ya bir Dünya Kupası'na ya da Avrupa Şampiyonası'na gitmek olacak. Tabii ki milli takımla hedefim bu. Bunun zor olduğunu biliyoruz ama umarım gelecekte bir gün orada oynayabileceğim." dedi.

"Sadece bir tane söyleyemem"

Haaland, 20 Kasım'da Katar'da başlayacak Dünya Kupası'nda favorilerin Brezilya, Arjantin, Fransa ve İngiltere olduğunu söyledi. "Sadece bir tane söyleyemem çünkü çok fazla iyi takım var, yani evet, bu dört takım."