Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen, Hollanda'nın gol umudu oldu

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sonucu performansını ortaya koyamayan yıldız futbolcu Vincent Jansenn, Dünya Kupası'nda Hollanda'nın gol umudu oldu.

AZ Alkmaar'da yaptığı muhteşem çıkışla adını Avrupa'ya duyuran, Temmuz 2016'da 22 milyon Euro bonservisle Tottenham'a imza atan Vincent Janssen, Eylül 2017'de Fenerbahçe'ye gelmişti. Sarı Lacivertliler'de sakatlıklarla boğuşan, talihsiz geçen dönemleri sonrası Monterrey'de hayata dönen Hollandalı golcü, Antwerp performansıyla da Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer buldu, yıldız isimlerin önünde ilk maça 11'de başladı.

Katar 2022 Dünya Kupası'na eski Fenerbahçeli eski golcü Vincent Janssen damga vurdu.

Hollandalı ismin kariyerindeki yükselişi dikkat çekti.

AZ Alkmaar'da çıktığı 49 maçta 32 gol atıp, 7 de asist yapan Janssen, Temmuz 2016'da 22 milyon Euro bonservisle İngiliz ekibi Tottenham'a transfer oldu.

Fenerbahçe büyük umutlarla transfer etti

Hollanda'da yaptığı çıkışı İngiltere'de sürdüremeyen yıldız forvet, eski günlerine dönmek için takımdan ayrıldı ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye geldi.

Sarı Lacivertliler'in 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ile transfer ettiği Hollandalı forvetten beklentisi çok büyüktü.

Sakatlıklar peşini bırakmadı

Hollandalı forvet, 2017-18 sezonunu Fenerbahçe’de geçirdi. Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımı yalnız bıraktı. Sarı Lacivertliler, sezonu 72 puanla şampiyon Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlarken Janssen'den beklediği katkıyı alamadı.

Hollandalı forvet, 18 resmi maçta 5 gol, 4 asistle oynarken Tottenham'a geri döndü.

Tottenham'da istenmeyen adam oldu

Eski günlerini mumla arayan Janssen, geri döndüğü İngiliz ekibinde istenmeyen adam oldu.

Uzun süreli ayak sakatlığının ardından 2019'un başında sahalara U-23 takımıyla geri dönen oyuncu, Tottenham'ın planlarında yer almadı.

Meksika'da yeniden doğdu

Başarısız geçen Tottenham ve Fenerbahçe maceralarının ardından Avrupa'dan ayrılan Vincent Janssen, sürpriz bir şekilde Temmuz 2019'da Meksika ekibi Monterrey'e 9 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

Meksika'daki ilk sezonunda 35 maça çıkan ve 12 gol, 2 asistle oynayan Janssen, eski günlerine geri dönüş sinyali verdi.

CONCACAF şampiyonluğu yaşadı

İstikrarı sağlayan ve formasını kaptırmayan Hollandalı, 2020/21'de 30 maçta 9 gol, 2 asistle katkı verirken 2021/22'de 29 maçta 3 kez ağları sarstı, 1 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Monterrey'de adeta hayata dönen Janssen, 94 resmi maça çıkarken lig, kupa ve CONCACAF şampiyonluğu yaşadı.

2022'de Avrupa'ya geri döndü

Meksika’da kariyerinde yeni bir sayfa açan Janssen, 2022'de Avrupa'ya geri döndü ve 5.5 milyon Euro bonservisle Royal Antwerp'in yolunu tuttu.

Belçika ekibinde bu sezon 23 maçta 9 gol, 5 asistle oynayan, Hollandalı forvet, ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer buldu.

Milli forma hasreti sona erdi

Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 Ekim 2017'de İsveç'le oynanan maçta 45 dakika oynamasının ardından uzun süre milli formaya hasret kalan Janssen, Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde Galler'i 3-2 mağlup ettiği maçta 73 dakika oynadı, 1 asist yaptı.

Kötü günleri geride bıraktı

Polonya ve Belçika maçlarında da oynayan Janssen, bir dönem herkesin kendisinden umudu kestiği dönemleri geride bıraktı.

Jansenn, Dünya Kupası'nda Hollanda'nın Senegal'le oynadığı maça ilk 11'de başladı ve Wout Weghorst, Memphis Depay ve Luuk de Jong gibi isimleri geride bıraktı.