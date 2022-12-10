Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.008
0.08%
BTXN Coin
4.98
-1.58%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C
    Fas, Portekiz'i yenerek yarı finale yükseldi

    Fas, Portekiz'i yenerek yarı finale yükseldi

    2022 Katar Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.
    • 10.12.2022 - 19:56
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 20:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Hoalid Regragui'nin ekibi Fas ile Fernando Santos'un yönetimindeki Portekiz, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Fas, 1-0'lık üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Portekiz ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

    El Nesyri galibiyet golünü attı

    Dengeli başlayan mücadelede gol ilk yarının son anlarında geldi. 42. dakikada sol kanattan Yahia Attiyat'ın ortasına iyi yükselen Youssef En Nesyri kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #1

    Fas, tek golle turladı

    İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Portekiz ikinci yarıda üst üste ataklarla beraberliği aradı ancak Fas savunması beraberliğe izin vermedi ve mücadele 1-0 sona erdi.

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #2

    Fas yarı finale yükselen üçüncü takım oldu

    Bu sonucun ardından Hırvatistan ve Arjantin'den sonra yarı finale yükselen üçüncü takım Fas oldu. Fas'ın rakibi, İngiltere - Fransa maçının galibi olacak.

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #3

    Fas 10 kişi kaldı

    Fas'ta 65. dakikada oyuna dahil olan Walid Cheddira duraklamalarda üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı Fas maçı 10 kişi tamamladı.

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #4

    Tarihlerinde ilk kez yarı finale kaldılar

    Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Fas, bir adım ileri giderek ilk kez yarı final oynama şansı kazandı.

    Fas hem ülkesinin hem de bulunduğu Afrika kıtası adına da tarih yazdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #5

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #6

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #7

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #8

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #9

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #10

    Fas, Portekiz i yenerek yarı finale yükseldi #11


    'Dünyanın en uzun adamı'nın doğum günü dileği boyuna uygun otomobil
    İç Haber

    "Dünyanın en uzun adamı"nın doğum günü dileği boyuna uygun otomobil

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İstanbul’da tezgahlarda somon kıtlığı yaşanıyor
    Ekonomi

    İstanbul’da tezgahlarda somon kıtlığı yaşanıyor

    Görüş Bildir