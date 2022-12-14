Fas'ı yenen Fransa finalde

2022 Katar Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Hoalid Regragui yönetimindeki Fas, Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fransa, 2-0'lık üstünlüğüyle finale yükselirken, Fas ise turnuvaya yarı finalde veda etti.

Fransa maça golle başladı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa henüz 5. dakikada Theo Hernandez ile golü buldu. Griezmann sol kanattan içeri girip çevirdi, Mbappe vurdu savunmadan sekti dönen topa sol çaprazdan Hernandez vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0

Saiss sakatlanarak oyundan çıktı

Fas'ta takım kaptanı Romain Saiss, mücadeleye ilk 11'de başlarken 21. dakikada kenara geldi. Yaşadığı sakatlığın ardından kenara değişiklik işareti yapan Saiss, yerini Selim Amallah'a bıraktı. İlk yarıda başka gol olmayınca Fransa soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Muani farkı 2'ye çıkardı

İkinci devrede beraberlik için yüklenen Fas aradığı golü bir türlü bulamadı. Rakibinin ataklarına şans tanımayan Fransa mücadele 80. dakikada Kolo Muani ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu.

Mbappe bir anda ceza alanında Fas savunmasının arasına daldı, karambolden çıkan top Kolo'nun önünde kaldı ve Fransız yıldız topu ağlara yollamakta zorlanmadı.

Fransa ve Arjantin Dünya Kupası için mücadele edecek

Bu sonuçla Fas turnuvanın dışında kalırken son şampiyon Fransa ise finalde Arjantin'in rakibi oldu. Arjantin-Fransa arasındaki final 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.