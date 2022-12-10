Fas'ın harika savunma performansı yarı finali getirdi

Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Afrika ülkesinin turnuva boyunca gösterdiği savunma performansı ise alkışları topladı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Hoalid Regragui'nin ekibi Fas ile Fernando Santos'un yönetimindeki Portekiz, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fas, 1-0'lık üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Portekiz ise turnuvaya çeyrek finalde veda ederek büyük bir sürprize imza attı. Fas'a turu getiren golü Youssef En Nesyri kaydetti.

Fas'tan müthiş savunma

Afrika ülkesinin turnuva boyunca gösterdiği savunma performansı ise dikkatleri çekti.

Fas, Dünya Kupası'nın ilk grup maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalmıştı. Grubun ikinci maçında güçlü rakibi Belçika onlara gol atamadı ve mücadele 2-0 Fas'ın üstünlüğüyle bitti.

Son 16 maçında bir diğer güçlü rakibi İspanya karşısında harika bir savunma performansı gösteren Fas mücadeleyi penaltılara götürüp seri atışlar sonucu tur atlamıştı ve Portekiz ile çeyrek finalde eşleşmişti.

Yarı final karşılaşmasında Cristiano Ronaldo'nun önderliğindeki Portekiz yine onlara gol atamadı.

5 maçta sadece 1 gol yediler

Fas, Dünya Kupası'ndaki tek golü ise Kanada karşısında yedi. F Grubu'nun son mücadelesinde Fas, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkmıştı.

Bu maçta Kanada'nın tek golü ise yine Faslı futbolcudan gelmişti. Nayef Aguerd kendi kalesine gol atmıştı.