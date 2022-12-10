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    Faslı futbolcular, Portekiz zaferini de secdeyle kutladı

    Faslı futbolcular, Portekiz zaferini de secdeyle kutladı

    Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyen Faslı futbolcular, turu, yeşil sahada secde yaparak kutladı.
    • 10.12.2022 - 20:30
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 20:41
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    2022 Dünya Kupası'nda bugün de çeyrek final heyecanı yaşandı.

    Hoalid Regragui'nin ekibi Fas ile Fernando Santos'un yönetimindeki Portekiz, Al Thumama Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

    Mücadele Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Portekiz turnuvaya veda eden bir başka takım oldu.

    Tarihlerinde ilk kez yarı final oynayacaklar

    Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Fas, bir adım ileri giderek ilk kez yarı final oynama şansı kazandı.

    Faslı futbolcular, Portekiz zaferini de secdeyle kutladı #1

    Zaferi secde ile kutladılar

    Fas, Portekiz galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı ve zaferi secde ile kutladı.

    Coşku yaşanan stadın yeşil çimleri, Faslı futbolcuların tur secdesine zemin oldu.

    İspanya maçında da secde yaptılar

    Fas, son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla elemiş ve turu yeşil sahada secde yaparak karşılamıştı.

    Faslı futbolcular, Portekiz zaferini de secdeyle kutladı #2

    Faslı futbolcular, Portekiz zaferini de secdeyle kutladı #3

    Faslı futbolcular, Portekiz zaferini de secdeyle kutladı #4

    Faslı futbolcular, Portekiz zaferini de secdeyle kutladı #5


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