Dünya Kupası'nda Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Faslı vatandaşlar, Taksim ve Esenyurt'ta bir araya gelerek galibiyeti kutladı.

Katar'daki Dünya Kupası heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Bugün Fas ile Portekiz arasında oynanan çeyrek final mücadelesi, Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fas yarı yarı finale yükselirken, Portekiz ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Taksim'de galibiyet kutlandı

Faslı taraftarlar, dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlamalarına devam ederken Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde galibiyet çoşkuyla kutlandı.

Taksim'de yürüyerek ellerinde bayraklarla sevinç gösteresinde bulunan taraftarlara, polis eşlik etti. Taksim Meydanı'na kadar çıkan taraftarlar, polisin izin vermemesi üzerine Talimhane'ye yönlendirildi.

Taraftarlar, Dünya Kupası'nı kazanacaklarını dile getirirken, "Biz Fas için kazanmadık, Araplar, Afrikalılar ve tüm müslümanlar için kazandık." dedi.

Faslılar, Taksim ve Esenyurt'ta Portekiz galibiyetini kutladı

Esenyurt'ta da kutlama yapıldı

DHA'nın haberine göre; öte yandan Esenyurt'ta da durum çok farklı değildi.

Esenyurt’ta yaşayan Fas uyruklu vatandaşlar, sokaklara döküldü ve ellerinde bayraklar ile sloganlar attı.

Faslılar, park ve meydanlarda bir araya gelerek Dünya Kupası'nda ilk kez yarı final oynamanın sevincini kutladı.

Esenyurt'ta tezahürat yapan Faslıların sevinç gösterileri, cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

DHA'nın haberine göre; polis ekipleri, kutlamalar nedeniyle ilçe meydanına girişleri geçici olarak kapattı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde, Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'yı yenerek 24 yıl sonra kupa maçında galip gelmesi, Esenyurt'taki Faslıları sevince boğmuştu.

Faslılar, Belçika galibiyetini Esenyurt'ta kutladı - Haberi için tıklayınız -



















(Taksim)

(Esenyurt)