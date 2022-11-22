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    FIFA'dan Belçika'ya 'Love' yasağı

    FIFA'dan, Belçika'ya deplasman formasının yakasında yer alan "Love" (Aşk, Sevgi) kelimesini kaldırması talebi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:20
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    FIFA'dan Belçika'ya 'Love' yasağı

    Dünya Kupası geçtiğimiz pazar günü Katar-Ekvador maçı ile başladı.

    Bir taraftan maçlar oynanırken bir taraftan da FIFA tarafından getirilen yasaklar gündemdeki yerini koruyor.

    FIFA'nın, "One Love" yazılı kol bantlarıyla ilgili yasağının tartışmaları devam ederken, Belçika'ya da bir uyarı gittiği belirtildi.

    FIFA dan Belçika ya Love yasağı #1

    FIFA'dan Belçika'ya uyarı

    ESPN'de yer alan habere göre, FIFA'nın, Belçika'dan deplasman formasının yaka kısmında yer alan "Love" (Sevgi, Aşk) kelimesini kaldırmasını istediği aktarıldı.

    Belçika Federasyonu görüşmeyi reddetti

    FIFA'nın, bu konuda tavrının net olduğu ve Belçika Futbol Federasyonu ile görüşmeyi bile kabul etmediği ifade edildi.

    Belçika'nın ise FIFA'dan gelen bu talebi yerine getirip getirmeyeceğine henüz karar vermediği kaydedildi.

    Dünya Kupası'nın F Grubu'nda yer alan Belçika, ilk maçta 23 Kasım Çarşamba günü Kanada ile karşılaşacak.

    FIFA dan Belçika ya Love yasağı #2

    FIFA dan Belçika ya Love yasağı #3


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