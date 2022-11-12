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    FIFA'dan Danimarka'nın formasına onay çıkmadı

    Danimarka Milli Takımı'nın 2022 Katar Dünya Kupası'nda giymek istediği formalar FIFA tarafından onaylanmadı.
    • 12.11.2022 - 11:06
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    FIFA'dan Danimarka'nın formasına onay çıkmadı

    Danimarka'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda insan hakları mesajlı forma giymesi FIFA tarafından reddedildi.

    Ülke federasyonu, oyuncularının "Herkes için İnsan Hakları" yazan formalar için başvuruda bulunmuştu. Dünya futbolunun yönetim organı, tüm siyasi mesajları yasakladı ve takımlardan 'futbola odaklanmalarını' istedi.

    "Biz bunda siyaset olduğunu düşünmüyoruz"

    Danimarka Federasyon Başkanı Jakob Jensen, bunun siyasi bir mesaj olduğuna itiraz ederken, "Benim için bu evrensel insan hakları hakkında çok basit bir mesaj içeren bir forma. Buna karar vermek FIFA'nın hakkıdır. FIFA elbette her türlü tuhaf şeyi önlemek için bunu yapıyor.

    O kadar da ilginç olduğunu düşünmüyoruz. Biz bunda siyaset olduğunu düşünmüyoruz. İnsan haklarının evrensel olduğunu düşünüyoruz ve bu görüşün yanındayız." dedi.

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