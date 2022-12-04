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    FIFA'dan Dünya Kupası'na renk körlüğü düzenlemesi

    Dünya Kupası'ndaki İsviçre-Kamerun karşılaşmasında bir takımın kırmızı bir takımın yeşil formayla çıkması renk körlüğü bulunanları mağdur etti. FIFA, son 16'da ülkelerin giyeceği formaları açıkladı.
    • 04.12.2022 - 10:03
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    FIFA'dan Dünya Kupası'na renk körlüğü düzenlemesi

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları geride kaldı. Son 16 turu heyecanın başladığı günlerde çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

    Bütün takımlar turnuvadan iki ay önce açık ve koyu renklerde olmak üzere giyecekleri 2 formayı FIFA'ya bildirmişti.

    Karşılaşmalarda takımların ve hakemlerin seyircilerin ayırt edebileceği formalar giymesi gerekirken özellikle de kırmızı ve yeşil renk körlüğü yaşayan insanları da gözetmeleri gerekiyor.

    Renk körlüğü yaşayan insanlar maçı izlemekte zorlandı

    Ancak G Grubu’nda oynanan İsviçre - Kamerun karşılamasında İsviçre kırmızı Kamerun da yeşil forma ile sahaya çıktı ve bu renklerde körlük yaşayan insanlar maçı seyretmekte çok güçlük çekti.

    FIFA dan Dünya Kupası na renk körlüğü düzenlemesi #1

    FIFA önlem aldı

    Ajansspor'un haberine göre; FIFA bunun üzerine takımları uyarırken diğer maçlarda bir renk sorunu yaşanmadı. Turnuvanın kalan maçları için de takımların giyecekleri formaları da resimli şekilde açıkladı.

    FIFA dan Dünya Kupası na renk körlüğü düzenlemesi #2

    İşte maçlarda giyilecek formalar

    Hollanda - ABD

    FIFA dan Dünya Kupası na renk körlüğü düzenlemesi #3

    Arjantin - Avustralya

    FIFA dan Dünya Kupası na renk körlüğü düzenlemesi #4

    İngiltere - Senegal

    FIFA dan Dünya Kupası na renk körlüğü düzenlemesi #5

    Fransa - Polonya

    FIFA dan Dünya Kupası na renk körlüğü düzenlemesi #6

    Japonya - Hırvatistan

    FIFA dan Dünya Kupası na renk körlüğü düzenlemesi #7

    Brezilya - Güney Kore

    FIFA dan Dünya Kupası na renk körlüğü düzenlemesi #8

    Fas - İspanya

    FIFA dan Dünya Kupası na renk körlüğü düzenlemesi #9

    Portekiz - İsviçre

    FIFA dan Dünya Kupası na renk körlüğü düzenlemesi #10


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