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FIFA'dan kulüplere müjde
Katar Dünya Kupası'na katılacak her oyuncu için kulüplerine, FIFA tarafından günlük 10 bin dolar ödenecek.
- 11.10.2022 - 17:09
- Güncelleme : 11.10.2022 - 17:23
2022 Dünya Kupası, Katar'da düzenlenecek. Aralık ayında gerçekleştrilecek turnuvada liglere ara verilecek.
FIFA da verilen arada kulüplere destek olmak için ödeme yapılacağını açıkladı.
Yapılacak ödemede toplamda 209 milyon dolar gibi bir ücret kulüplere dağıtılacak. Geçtiğimiz yıllarda bu ödemeden 416 kulüp yararlandı.
Her oyuncu için kulübüne günlük 10 bin dolar
Yapılacak ödemeler her oyuncunun kulübüne, turnuvada kaldığı süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde olacak.
FIFA, kulüplere oyuncular için başvurularını açtı. Kulüpler online olarak başvurularını gerçekleştirebilecek.