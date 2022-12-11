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    FIFA'dan olaylı Arjantin-Hollanda maçına soruşturma

    FIFA, Arjantin Milli Takımı'nın Hollanda'yı elediği çeyrek final maçı sonrası her iki takım hakkında soruşturma açtı.
    • 11.12.2022 - 09:10
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    FIFA'dan olaylı Arjantin-Hollanda maçına soruşturma

    FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Arjantin-Hollanda maçında yaşanan olaylar için soruşturma başlattı.

    İki ülke aleyhine soruşturma açıldı

    FIFA'dan yapılan açıklamada, oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları (12. madde) ile maçın düzen ve güvenliğinin (16. madde) olası ihlali nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine soruşturma açıldığı duyuruldu.

    Ayrıca 12. maddenin olası ihlali nedeniyle Hollanda Futbol Federasyonu aleyhine de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    FIFA dan olaylı Arjantin-Hollanda maçına soruşturma #1

    Maçta 17 sarı ve 1 kırmızı kart çıktı

    Gerginliğin zaman zaman tırmandığı ve yedek kulübesinin de karıştığı olayların yaşandığı maçta hakem Antonio Mateu Lahoz, 17 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvurdu.

    FIFA dan olaylı Arjantin-Hollanda maçına soruşturma #2

    Arjantin Hırvatistan ile final mücadelesi verecek

    Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-3 yenerek yarı finale kalmıştı. "Tangocular", salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

    FIFA dan olaylı Arjantin-Hollanda maçına soruşturma #3


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