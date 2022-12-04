Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
324.486
0.86%
BTXN Coin
5.37
0.37%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C
    Fransa, Polonya'yı 2 farkla mağlup etti

    Fransa, Polonya'yı 2 farkla mağlup etti

    Dünya Kupası'nın son 16 maçında Fransa, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
    • 04.12.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 20:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi.

    Al Thumama Stadı'nda saat 18.00'de başlayan mücadelede, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez düdük çaldı.

    Giroud tarihe geçti

    Maçta rakip fileleri ilk havalandıran takım, 44'üncü dakikada Fransa oldu.

    Mbappe'nin ara pasında Polonya savunmasının arkasına sarkan Giroud, ceza sahasında topla buluştu. Sol çaprazdan uzak köşeye şutunu atan tecrübeli golcü, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

    Böylece milli formayla 52'nci golünü atan Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

    Fransa, Polonya yı 2 farkla mağlup etti #1

    Mbappe gol krallığında ilk sıraya yükseldi

    Maçın 74'üncü dakikasında, Dembele'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Mbappe, düzgün bir vuruş yaptı ve Szczesny'ni geçen top ağlarla buluştu.

    Maçın 90'ıncı dakikasında Mbappe, yeniden sahneye çıktı ve Kylian Mbappe, 5 golle Dünya Kupası gol krallığında ilk sıraya yükseldi.

    Fransa, Polonya yı 2 farkla mağlup etti #2

    Fransa 2 farkla kazandı

    Polonya'nın golünü 90+9'uncu dakikada, penaltıdan Robert Lewandowski kaydederken maç 3-1'lık Fransa üstünlüğüyle tamamlandı.

    İngiltere-Senegal maçının galibiyle karşılaşacak

    Fransa, 10 Aralık'taki çeyrek finalde İngiltere-Senegal maçının galibiyle karşılaşacak.

    Fransa, Polonya yı 2 farkla mağlup etti #3

    Fransa, Polonya yı 2 farkla mağlup etti #4

    Fransa, Polonya yı 2 farkla mağlup etti #5


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    İran'da yeni nükleer santralin inşası başladı
    Dünya

    İran'da yeni nükleer santralin inşası başladı

    Dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikasını gezdi
    Ekonomi

    Dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikasını gezdi

    Görüş Bildir