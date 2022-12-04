Fransa, Polonya'yı 2 farkla mağlup etti

Fransa, Polonya'yı 2 farkla mağlup etti

Dünya Kupası'nın son 16 maçında Fransa, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi.

Al Thumama Stadı'nda saat 18.00'de başlayan mücadelede, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez düdük çaldı.

Giroud tarihe geçti

Maçta rakip fileleri ilk havalandıran takım, 44'üncü dakikada Fransa oldu.

Mbappe'nin ara pasında Polonya savunmasının arkasına sarkan Giroud, ceza sahasında topla buluştu. Sol çaprazdan uzak köşeye şutunu atan tecrübeli golcü, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Böylece milli formayla 52'nci golünü atan Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Mbappe gol krallığında ilk sıraya yükseldi

Maçın 74'üncü dakikasında, Dembele'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Mbappe, düzgün bir vuruş yaptı ve Szczesny'ni geçen top ağlarla buluştu.

Maçın 90'ıncı dakikasında Mbappe, yeniden sahneye çıktı ve Kylian Mbappe, 5 golle Dünya Kupası gol krallığında ilk sıraya yükseldi.

Fransa 2 farkla kazandı

Polonya'nın golünü 90+9'uncu dakikada, penaltıdan Robert Lewandowski kaydederken maç 3-1'lık Fransa üstünlüğüyle tamamlandı.

İngiltere-Senegal maçının galibiyle karşılaşacak

Fransa, 10 Aralık'taki çeyrek finalde İngiltere-Senegal maçının galibiyle karşılaşacak.