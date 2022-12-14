Petrol
81.95
1.57%
Euro
19.8541
0.20%
Dolar
18.6309
-0.06%
Altın
1.083
-0.12%
Borsa
5067
-3.61%
Bitcoin
341.552
1.90%
BTXN Coin
5.30
5.36%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Fransa'da güvenlik alarmı

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecek Fas-Fransa maçı nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.
    • 14.12.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da güvenlik alarmı

    Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter'daki açıklamasına göre, bu akşam yerel saat ile 20.00'de başlayacak maç nedeniyle güvenlik ve düzeni sağlamak için Paris ve çevresinde 5 bin polis görevlendirildi.

    Giriş çıkışlar 22.00'den itibaren kapatılacak

    Güvenlik güçleri, "tehlikeli hareketler, vandalizm eylemleri ve saldırganlıklara" karşı caydırıcı olmak adına Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde görevli olacak. Caddede trafik yoğunluğunu engellemek adına başkente giriş noktalarının birçoğu saat 22.00'den itibaren kapatılacak.

    Özellikle bu caddeye ulaşmak için kullanılan farklı gar ve metro istasyonlarında güvenlik güçleri devriye gezecek.

    Fransa da güvenlik alarmı #1


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Ronaldo'nun hedefi: EURO 2024
    Dünyadan futbol

    Ronaldo'nun hedefi: EURO 2024

    AB’de, seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılması tavsiyesi
    Sağlık

    AB’de, seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılması tavsiyesi

    Görüş Bildir