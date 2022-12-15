Fas-Fransa Dünya Kupası Yarı Final maçı sonrası Fransa'nın başkenti Paris'te olaylar çıktı. Polis gruba göz yaşartıcı gaz ve Toma'larla müdahale etti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa ile karşılaşan ve 2-0 yenilerek kupada final şansını kaçıran Fas, Paris'te de büyük bir heyecanla desteklendi. Takımlarını son ana kadar adeta stattaymış gibi destekleyen Faslılar yenilgiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı.

Olay çıkaran gruba polis müdahale etti

Maç esnasında oldukça sakin olan Paris sokakları, maçın bitimiyle birlikte doldu. Taraftarlara rağmen grup bu kez tedbir almış olan polise yöneldi. Polis ise bunun üzerine gruba müdahale etti.

Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı - VİDEO

TOMA'lar ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı

Bir anda savaş alanına dönen ve hiçbir şeyden habersiz maçtan çıkan kalabalık polisle olay çıkaran grubun arasında kaldı. TOMA’larla tazyikli su sıkan polis ardından göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi.

Tarşkınlık yapan grup, ara sokaklara kaçtı

Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan yüzleri kapalı kalabalık grup, Paris'in ara sokaklarına dağılarak havai fişek patlatmaya devam ettiler. Bir süre sonra ana caddede kontrolü sağlayan polis caddeyi temizleterek yeniden trafiğe açtı.

Aşırı sağcılar da taşkınlık yaptı: 115 gözaltı var

Fransız basınındaki haberlere göre, polis, maçın ardından Fas ve Fransız taraftarların toplandığı Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'ye gitmeyi planlayan 40 kişilik silahlı sağcı grubu başkentin 17. bölgesinde gözaltına aldı.

Paris ve yakın çevresinde çıkan olaylarda 115 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Lyon kentinde Bellecour Meydanı'nda maç kutlamaları yapan taraftarlarla aşırı sağcı grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 2'si aşırı sağcı 6 kişi gözaltına alındı.

Faslı taraftarlara saldırdılar

Fransız milletvekilli Antoine Leaument, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Nice'te faşistler ırkçı sözler söyleyerek Faslı taraftarlara saldırıyor. Irkçılık suçtur." ifadesini kullandı.

Bir diğer milletvekilli Thomas Portes da Twitter hesabından, Lyon, Nice ve Montpellier kentlerinde aşırı sağcı grupların, Faslı taraftarlara karşı planlı saldırılar gerçekleştiğini belirtti.