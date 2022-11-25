Gakpo, ilk iki Dünya Kupası maçını boş geçmedi

Cody Gakpo, Ekvador karşısında attığı golle Hollanda Milli Takımı formasıyla Memphis Depay'dan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında da gol atan ikinci oyuncu oldu.

2022 Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Hollanda ve Ekvador karşı karşıya geldi.

Maçın 6. dakikasında Hollanda, genç yıldızı Cody Gakpo ile öne geçti. Ceza sahasına girmeden çektiği şutta Ekvador kalecisi Hernan Galindez'i mağlup eden Gakpo, takımını öne geçirdi.

Dünya Kupası serüvenine gollerle başladı

Genç oyuncu, Memphis Depay'ın ardından Hollanda Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında da gol atan ikinci oyuncu oldu. Gruptaki ilk maçta Senegal'i 2-0 mağlup eden Hollanda'nın ilk golü Cody Gakpo'dan gelmişti.

Depay da ilk iki maçında gol atmıştı

Memphis Depay, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvanın grup etabındaki ilk maç olan İspanya karşılaşmasında forma giymemişti.

Avustralya ve Şili karşısında süre alan Depay, bu iki karşılaşmada ağları havalandırmayı başarmıştı.

Bu sezon 13 gol 17 asist yaptı

Hollanda Ligi takımlarından PSV'de forma giyen Cody Gakpo, bu sezon takımının bulduğu 30 gole direkt katkı sağladı. Genç oyuncu, sezonun şu ana kadarki bölümünde 13 gol ve 17 asist kaydetti.