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    Gerardo Martino'nun Meksika'daki görevi sona erdi

    Dünya Kupası'ndan elenen Meksika'da teknik direktör Gerardo Martino'nun, Suudi Arabistan maçı sonrası görevinin sona erdiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 08:50
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    Gerardo Martino'nun Meksika'daki görevi sona erdi

    FIFA Dünya Kupası Katar'da devam ediyor.

    C Grubu son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 yenen Meksika gruptan çıkmayı başaramadı.

    Meksika teknik direktörü Gerardo Martino, Suudi Arabistna'a mağlup oldukları maç sonrası görevinin sona erdiğini söyledi.

    "Görevim sona erdi"

    Meksika Federasyonu'yla yaptığı anlaşmanın tamamlandığını belirten Martino, "Çok üzgünüz, anlatılması zor bir acı bu. Bugün hepimizin paylaştığı üzüntünün sorumlusu benim. Hakem bitiş düdüğünü çaldığında, Meksika teknik direktörlük görevim sona erdi. Turnuva başlamadan önce de zaten anlaşmamız böyleydi." diye konuştu.

    2,09 puan ortalamsı yakaladı

    2019 yılında Meksika'nın başında göreve gelen Martino, takımının başında çıktığı 66 maçta 2,09 puan ortalaması yakalamıştı.

    Gerardo Martino nun Meksika daki görevi sona erdi #1


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