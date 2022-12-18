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    Gignac: Ben Fransızım ama Messi'nin kupayı kazanmasını istiyorum

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finali Fransa ile Arjantin oynayacak. Dev maç öncesi Fransız futbolcu Andre-Pierre Gignac finali Messi'nin kazanmasını istediğini açıkladı.
    • 18.12.2022 - 13:03
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    Gignac: Ben Fransızım ama Messi'nin kupayı kazanmasını istiyorum

    2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa şampiyonluk için sahaya çıkarken Fransa cephesinden eski milli futbolcu Andre-Pierre Gignac'tan ilginç bir açıklama geldi. Fransız oyuncu, kupayı Arjantin'in kazanmasını istediğini söyledi.

    "Ben Fransızım ama Lionel Messi'nin kupayı kazanmasını istiyorum"

    Futbol hayatına Meksika ekibi Tigres'te devam eden Fransız futbolcu Gignac "Ben Fransızım ama Lionel Messi'nin kupayı kazanmasını istiyorum. Çünkü kariyeri boyunca yaptıklarıyla bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

    Gignac: Ben Fransızım ama Messi nin kupayı kazanmasını istiyorum #1

    "Onun davranışları, lider davranışı"

    Ülkesi Fransa ile finalde karşılaşacak olan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin takıma liderlik ettiğini ve iyi bir turnuva geçirdiğini söyleyen Gignac, "Onun davranışları, lider davranışı." diyerek kupayı ünlü oyuncunun kazanmasını istediğini tekrarladı.

    Gignac: Ben Fransızım ama Messi nin kupayı kazanmasını istiyorum #2


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