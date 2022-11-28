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    Gustavo Alfaro: Enner Valencia'nın dizinde bir incinme var

    2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden Ekvador'un Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Enner Valencia hakkında konuştu. Alfaro, "Enner Valencia'nın dizinde bir incinme var." dedi.
    • 28.11.2022 - 19:59
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    Gustavo Alfaro: Enner Valencia'nın dizinde bir incinme var

    2022 Katar Dünya Kupası'nda Ekvador ile harika bir performansa imza atan Enner Valencia'nın teknik direktörü Gustavo Alfaro, golcu oyuncunun performansı ve sakatlığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

    "Mümkünse onu her maç oynatacağım"

    ESPN'nin haberine göre Katar'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Alfaro, Enner Valencia'nın gösterdiği performansı için , "Kaptanımızın liderliği çok önemli. Her maçta olmak istiyor ve eğer mümkünse onu her maç oynatacağım." ifadelerini kullandı.

    Gustavo Alfaro: Enner Valencia nın dizinde bir incinme var #1

    Sedyeyle kenara gelmişti

    Dünya Kupası'nın açılış maçının son dakikalarında da sakatlanarak oyundan çıkmasına rağmen, Hollanda karşısında ilk 11 başlayarak takımına beraberliği getiren golü de attıktan sonra yeniden sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

    Gustavo Alfaro: Enner Valencia nın dizinde bir incinme var #2

    "Onu Senegal maçı için hazırlamaya çalışacağız"

    Valencia'nın Ekvador'un Dünya Kupası'nda kader maçı olan Senegal karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğini dair de Gustavo Alfaro önemli sözler söyledi.

    Sakatlığına rağmen oynamak istediğini söyleyen Alfaro, "Maalesef Enner Valencia'nın dizinde bir incinme var. Ama o kocaman kalbi olan bir oyuncu ve her maçta forma giymek istiyor. Bu yüzden onu Senegal maçı için hazırlamaya çalışacağız." dedi.

    Gustavo Alfaro: Enner Valencia nın dizinde bir incinme var #3

    Mbappe ile zirvede

    Enner Valencia, 2022 Katar Dünya Kupası'nda forma giydiği iki maçta 3 gol atarak, gol krallığında 3 gollü Kylian Mbappe ile yarışıyor.

    Gustavo Alfaro: Enner Valencia nın dizinde bir incinme var #4


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