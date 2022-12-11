Harry Kane gol sayısında Wayne Rooney'i yakaladı

Harry Kane, Fransa'ya attığı golle Wayne Rooney'nin milli takımdaki gol rekorunu yakaladı.

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, Fransa ile karşılaştı.

1-0 geriye düşen İngiltere ikinci yarıda bulduğu penaltı fırsatını Harry Kane ile gole çevirdi. İngiliz golcü takımına beraberliği getirirken kendisini de milli takımın rekortmeni yaptı.

Kane, Rooney'nin rekorunu egale etti

Milli formayla 53 gole ulaşan Harry Kane, İngiltere adına en fazla gol atan oyuncu konumundaki Wayne Rooney'yi yakaladı. Kane bir gol daha atması durumunda rekorun sahibi olacak.





Kane 53 gole 80 maçta ulaştı

Wayne Rooney, kariyeri boyunca İngiltere formasıyla 120 maçta 53 gol kaydederken Harry Kane aynı gol sayısına 80 maçta ulaştı.



