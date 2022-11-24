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    Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber

    2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında İran ile karşılaşan İngiltere'de takımın yıldızı Harry Kane sakatlanarak oyun kenarına gelmişti. Gareth Southgate, oyuncusunun durumunun iyi olduğunu açıkladı.
    • 24.11.2022 - 16:15
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    Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber

    2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında İngiltere, İran'ı 6-2'lik farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Takımın teknik direktörü Gareth Southgate ABD maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

    İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanan yıldız oyuncu Harry Kane'nin yarın ABD karşısında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

    "Harry iyi durumda"

    Southgate, 29 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Harry iyi durumda. Bir süre takımdan ayrı çalıştı ama cuma akşamı için her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

    Harry Kane den İngiltere ye iyi haber #1

    Sakatlanarak kenara gelmişti

    Harry Kane, İran maçında sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 75. dakikada yerini Callum Wilson'a bırakmıştı.

    Harry Kane den İngiltere ye iyi haber #2

    İngiltere, ABD ile karşılaşacak

    İngiltere ile ABD arasında Al Bayt Stadı'nda oynanacak B Grubu maçı, yarın saat 22.00'de başlayacak.

    Harry Kane den İngiltere ye iyi haber #3


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