Hırvatistan'ı yenen Arjantin finalde

2022 Katar Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Arjantin, 3-0'lık üstünlüğüyle finale yükselirken, Hırvatistan ise turnuvaya yarı finalde veda etti.

Messi penaltıdan takımını öne geçirdi

Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Lionel Scaloni'nin ekibi etkili başladı.

Enzo Fernandez'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Julian Alvarez, ceza sahası içinde vuruşunu yaptıktan sonra kaleci Dominik Livakovic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Daniele Orsato beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Lionel Messi hata yapmadı: 1-0.

Alvarez farkı 2'ye çıkardı

Arjantin sadece 5 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Lionel Messi'nin pasıyla orta alanda topla buluşan Julian Alvarez, topu çok iyi sürerek ceza alanı içine girdi.

Hırvatistan savunmanın bir türlü uzaklaştırmadığı topu tekrar önünde bulan Julian Alvarez, altıpas içinde vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Alvarez 2. golünü attı

Arjantin karşılaşmanın ikinci yarısında da Hırvatistan'ın oyuna ortak olmasına izin vermedi. 69. dakikada bir gol daha bulan Tangocular iyice rahatladı.

Sağ kanattan ceza alanı içine giren Lionel Messi, Josko Gvardiol'dan sıyrıldıktan sonra pasını Julian Alvarez'e çıkardı. Julian Alvarez, altıpas önünden sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Arjantin adını finale yazdırdı

Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Arjantin, 18 Aralık Pazar günü Fransa - Fas maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.